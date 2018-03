Le Switch Up Challenge pour booster la révolution digitale en France

publié le 30/11/2016 à 01:22

Chez Cisco France, on croit dur que l'Hexagone a une carte à jouer dans le domaine de la révolution digitale. Aussi, depuis plusieurs années, le géant américain de la technologie et internet a lancé un Switch Up Challenge, un concours de start-up afin de promouvoir la création d'entreprises. Guillaume De Saint-Marc, directeur Innovation chez Cisco France, en est l'initiateur. Ce qu'il recherche ? "On encourage grandement au recours aux technologies de l'IoT, soit l'internet des objets connectés", explique-t-il au micro de RTL. Mais surtout, ce qui intéresse plus particulièrement le groupe, "ce sont des projets qui cherchent à résoudre des grands problèmes sociétaux et environnementaux".





2016-2017 marque la quatrième édition de ce Switch Up Challenge. Et parmi les projets déjà primés, on peut noter Ezygain, projet de santé connectée qui aide à la rééducation physique après un accident; ou encore Zephyr Solar, un ballon photovoltaïque qui permet d'apporter rapidement énergie et communication sur un terrain où ont eu lieu des catastrophes naturelles. "L’intérêt des technologies des objets connectés c'est qu'elles s'appliquent à beaucoup de choses du quotidien, comme le contrôle de sa consommation d'eau par exemple", raconte Guillaume de Sain-Marc.

Conviction pour le futur

Les candidats ont encore jusqu'au 20 décembre 2016 pour déposer leurs dossiers. Seront ensuite sélectionnés une dizaine de participants, les plus prometteurs selon Cisco. Des salariés du groupe vont ensuite les accompagner et les conseiller dans le développement de leur projet. "On ne tire pas forcément un bénéfice direct de cette démarche", affirme Guillaume de Saint-Marc. "Mais on croit grandement aux chances de la France dans l'économie digitale. On sait que plus on montre d'exemples concrets et plus on pourra tirer le besoin d'infrastructures connectées, et alors on pourra davantage convaincre tout le monde qu'il y a beaucoup de créations de valeurs à aller chercher avec la révolution digitale".