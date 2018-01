publié le 12/01/2018 à 23:26

Esmoulins, bourgade de quelque 200 habitants, est le théâtre, en trois mois, de deux macabres découvertes. Un homme de 38 ans a été découvert mort samedi 6 janvier, dans cette commune où le corps d’Alexia Daval avait été trouvé à la fin du mois d'octobre. L'information est relayée par L'Est Républicain qui précise qu'"aucun lien n’a été établi entre les deux affaires".



L'homme, un père de famille, a lui été trouvé "mort dans son cabanon de jardin". L'autopsie a permis de déceler "une balle de petit calibre dans sa boîte crânienne". Toutefois, "aucune arme à feu" n’a été découverte à proximité du corps de la victime. La recherche de cette arme a fait l'objet des travaux d'enquête de ces jeudi 11 et vendredi 12 janvier. "Même en l’absence d’arme sur place, la piste d’un acte désespéré n’est pas exclue", affirme toutefois L'Est Républicain, le petit calibre de la balle découverte permettant éventuellement une mort non immédiate.

Nombreux gendarmes étaient présents sur place pour faire avancer l'enquête sur les "recherches des causes de la mort". Le 30 octobre dernier, dans les bois de la même commune, le cadavre en partie calciné d’Alexia Daval, une jeune femme assassinée lors de son footing, avait été découvert.