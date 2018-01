Arras : une famille se fait violemment agresser chez Flunch

publié le 12/01/2018 à 11:38

Un couple et un enfant de 12 ans se sont fait tabasser, alors qu'ils mangeaient au Flunch de la zone commerciale de Dainvillen dans le Pas-de-Calais, mardi 9 janvier. Selon La Voix du Nord, l’altercation a commencé à cause des commentaires de la mère de famille, qui s'est plaint des nombreux allées et retours de plusieurs personnes qui allaient dehors pour fumer en laissant la porte ouverte.



Selon le quotidien, la discussion tourne rapidement mal et le ton monte très vite. Le père de famille, alors à la machine à café, vient s’enquérir de la situation", rapporte La Voix du Nord. L'homme reçoit alors un violent coup de poing qui lui transperce l'oreille, car l'auteur de l'attaque porte une chevalière. "Au sol, il est roué de coups. Madame en reçoit aussi, de même que leur fils de 12 ans qui veut défendre son père" écrit le quotidien.

Gravement blessé, le père de famille, policier à Arras, s'est vu remettre une incapacité total de travail (ITT) de 15 jours. Une durée qui peut cependant s'allonger, car le policier a une oreille fortement endommagée, avec un risque de perte d'ouïe. Son épouse a eu six jours d'ITT. Enfin, leur fils de 12 ans a également été frappé et est immobilisé pour deux jours

Huit personnes ont été placées en garde à vue selon le quotidien, mais cinq ont été relâchées. Ce vendredi 12 janvier, trois personnes membres d'une même famille comparaissent donc devant le tribunal d'Arras, Il sont soupçonnés de violence en réunion et violence sur mineur de moins de 15 ans.