publié le 12/01/2018 à 12:25

Les faits remontent au mercredi 10 janvier. En début de soirée, cinq malfaiteurs, certains armés, ont pénétré dans le Ritz et dérobé plus de quatre millions d'euros de bijoux. Frédéric Beigbeder se trouvait dans l'enceinte du célèbre palace parisien de la place Vendôme lorsque les voleurs se sont introduits dans l'hôtel.



Alors que l'écrivain était au bar du palace, un serveur leur intime tout à coup de partir en criant. "Sur le coup, personne n'a vraiment compris ce qui se passait, confie-t-il au Figaro. Trois types cagoulés ont fait à leur tour irruption dans le bar. Ils ont juste dit : 'Barrez-vous, on ne va pas vous faire de mal. (...) J'ai pensé à une attaque terroriste, car nous étions le lendemain du jour anniversaire de la mort des frères Kouachi".

Avec son attachée de presse, l'écrivain est parvenu à se réfugier dans les sous-sols, en s'enfermant dans des toilettes. C'est finalement un SMS du mari de cette dernière qui leur a appris qu'il s'agissait d'un braquage qui venait de se terminer.

Au lendemain du braquage, le butin a été intégralement retrouvé par les forces de l'ordre. Trois des malfaiteurs ont été interpellés après les faits, mais deux d'entre eux ont réussi à prendre la fuite.