Un saoudien achète 80 billets d'avion pour ses faucons

par Johanna Guerra publié le 31/01/2017 à 14:38

Qui ne s'est jamais posé la question de savoir si, dans l'avion ou le train, on devait payer un billet pour nos amis les bêtes ? La réponse est oui. Et ce n'est pas un prince saoudien qui vous dira le contraire puisqu'il a acheté 80 billets d'avion, un pour chacun de ses faucons.



Les internautes ont pu remarquer lundi 30 janvier sur le réseau social Reddit la photo aussi étrange que drôle d'une cabine d'avion remplie d'une ribambelle de faucons, chacun voyageant à un siège attitré. Sur le forum, l'utilisateur lensoo a publié cette image en commentant : "mon ami commandant de bord m'a envoyé cette photo […] un prince saoudien a acheté des billets pour ses 80 faucons".

Mais aussi étrange que cela puisse paraître, apercevoir des faucons à bord d'un avion au Moyen-Orient n'est pas si atypique. En effet, un autre utilisateur de Reddit a répondu en commentaire qu'il ne s'agissait a priori pas d'un vol en classe économique de la compagnie Qatar Airways puisque la réglementation de la compagnie limite à six le nombre de faucons autorisés à voyager ensemble.

De plus, une autre image postée par un internaute affirme qu'il ne s'agit pas de la première fois.

Il y a quatre ans, quasiment la même scène a été photographiée, car voyager avec ses faucons est une ancienne tradition pour les élites de certains pays comme l'Arabie Saoudite.