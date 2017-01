VIDÉO - Un chien terrifié sur un tournage émeut les internautes

Un berger allemand a été forcé de plonger dans une rivière agitée pour le tournage d’un film au Canada.

> A DOG'S PURPOSE' TERRIFIED GERMAN SHEPHERD FORCED INTO TURBULENT WATER | TMZ

par La rédaction numérique de RTL publié le 20/01/2017 à 12:42

Le nouveau long-métrage du réalisateur suédois Lasse Hallström n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Depuis le 19 janvier, de nombreux internautes sont révoltés par le sort réservé à un berger allemand sur le tournage de A do’s purpose [Mes vies de chiens]. Dans une vidéo diffusée par le site américain TMZ, on aperçoit le dresseur du chien tenter de rassurer l’animal, avant de le plonger de force dans une rivière au courant agité.



Sur les images suivantes, l’équipe de tournage semble quelque peu fébrile au moment de récupérer l’animal, qui semble peiner pour garder la tête hors de l’eau. Plusieurs internautes dénoncent un cas de “maltraitance animale”. En réaction à cette polémique, l‘association de défense des animaux PeTa a appelé au boycott du film produit par Universal Pictures et la société de Steven Spielberg (Amblin), rapporte The Guardian.