Le zoo de Chongqing, en Chine, abrite depuis six mois deux jeunes pandas jumeaux.

par Maxime Magnier publié le 23/01/2017 à 14:01

Le spectacle est aussi fascinant qu'attendrissant. Au zoo de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, on s'émeut depuis six mois devant un duo des plus charmants : deux jeunes pandas, nés il y a seulement six mois. Un fait rarissime, bouleversant, aussi.





Transportées comme d'ordinaires peluches, les deux boules de poils, des jumeaux, font le bonheur des visiteurs, venus observer par milliers les petits mammifères. Ceux-ci sont nés en juillet dernier et n'ont pas encore de nom. C'est d'ailleurs la mission confiée aux admirateurs du petit duo : suggérer les meilleurs patronymes au zoo pour enfin baptiser les deux bébés.



Chaque jour, ils sont nourris par le personnel du parc animalier. "Le plus vieux des jumeaux boit 360 ml de lait trois fois par jour", explique Yin Yanqiang, le directeur technique de la maison des pandas du zoo. "Le plus jeune boit 330 ml chaque fois", précise-t-il aussi.