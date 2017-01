VIDÉO - 60% des espèces de primates sont menacées d'extinction

Des primatologues s'alarment de la disparition inquiétante de nombreuses espèces de singes et de lémuriens en raison des activités humaines.

De nombreuses espèces de singes et de lémuriens pourraient massivement disparaître d'ici 25 à 50 ans. Crédits : Wikimedia Commons | Date : voir la galerie

par Camille Kaelblen , Avec AFP publié le 19/01/2017 à 18:25

C'est une prédiction qui fait froid dans le dos : dans une publication parue le 18 janvier, des primatologues révèlent que 60% des primates présents sur Terre sont actuellement menacés d'extinction. Trois quarts d'entre eux verraient leur population décliner en raison des activités humaines.



"La vérité, c'est que nous sommes à un moment critique pour un grand nombre de ces créatures", alerte Paul Garber, professeur d'anthropologie à l'Université d'Illinois et principal co-auteur du rapport, publié dans la revue américaine Science Advances.



De nombreuses espèces de singes et de lémuriens sont concernées : les lémuriens catta à queue annelée, les colobes rouges Udzungwa, les singes à nez retroussé, les semnopithèques à tête blanche ou encore les gorilles de Grauer ont des populations très réduites de seulement quelques milliers d'individus. Quant aux gibbons d'Hainan, une espèce de singe de Chine, il n'en resterait pas plus de trente dans le monde.

L'agriculture et l'exploitation minière en cause

Comment expliquer cette disparition si inquiétante ? Selon l'étude, ces espèces sont confrontées à un ensemble de menaces dont la chasse, le commerce illégal d'animaux de compagnie et la perte de leur habitat, les humains continuant de couper des arbres dans les forêts tropicales, de construire des routes et d'exploiter des mines, déplore-t-il. La plus grande menace qui pèse sur ces animaux reste l'agriculture, en particulier la production d'huile de palme, de soja et de caoutchouc. L'exploitation minière et le forage viennent également s'ajouter à la longue liste des activités destructrices pour l'écosystème de ces zones.



Malgré ce constat alarmiste, les scientifiques estiment qu'il est encore temps de faire machine arrière "en mettant en oeuvre des mesures de conservation" et "en rendant le monde conscient de leur situation désespérée", plaident ces primatologues.