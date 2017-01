PORTRAIT - Cette élue rennaise de 42 ans a remporté le scrutin du site laprimaire.org pour représenter la société civile à la présidentielle.

Crédit : PATRICK HERTZOG / AFP Charlotte Marchandise, la candidate du site Laprimaire.org.

par François Quivoron publié le 03/01/2017 à 11:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quand on tape "primaire citoyenne" dans Google, c'est le site Laprimaire.org qui apparaît en premier choix, devant celui dédié à la primaire de la gauche, qui s'appelle pourtant Lesprimairescitoyennes.fr. Une première victoire pour cette initiative émanant de la société civile, qui a désigné le week-end dernier son candidat à l'élection présidentielle. Ou plutôt sa candidate puisque c'est Charlotte Marchandise qui a été élue en récoltant plus de 50% de mention "très bien" selon le système mis en place pour ce scrutin par vote électronique.



Adjointe en charge de la santé à la mairie de Rennes depuis 2014, Charlotte Marchandise, 42 ans, se définit comme une "représentante de la société civile" qui souhaite "faire de la politique autrement", comme elle l'a expliqué à Ouest-France. Candidate sans étiquette, elle veut combattre "le dégoût et le ras-le-bol des gens face aux partis" avec un discours "humaniste". Dans les prochains jours, elle sillonnera la France pour "aller à la rencontre de ceux qui ne croient plus en la politique, un peu à la manière de Bernie Sanders", le candidat qui a longtemps fait trembler Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine.

À la conquête des 500 signatures

Issue du milieu associatif, Charlotte Marchandise propose, si elle est élue, une réforme de la Constitution avec l'abandon du système pyramidal actuel pour élargir les prises de décision. Son "gouvernement idéal", qui rassemblerait aussi bien Dominique de Villepin que Nicole Ferroni d'après Ouest-France, travaillerait à la "mise en œuvre des transitions sociales, énergétiques, économiques et écologiques nécessaire afin d’assurer l’avenir de nos enfants" et proposerait "une politique d’humanité, de paix et de justice".



Candidate atypique, Charlotte Marchandise part désormais à la conquête des 500 parrainages nécessaires pour déposer son dossier et avance des accords de principe recueillis auprès de certains édiles. Un parti éphémère sera également créé pour soutenir sa campagne, financé par des donateurs privés, qui doit aussi permettre d'autres candidatures aux prochains scrutins comme les législatives.