publié le 27/03/2017 à 19:46

La crise en Guyane est-elle légitime ? Selon Alain Duhamel, la réponse est oui, à 100 %. "Quand on a un mouvement aussi spectaculaire, soutenu par la population, les syndicats, les élus même de gauche et une grande partie du patronat, c'est bien sûr légitime", explique-t-il de la situation de grève générale en Guyane. Et si l'éditorialiste précise que la région est d'abord en crise d'insécurité, avec un taux d'homicides quatre fois supérieur à celui de Marseille, il note également que la crise guyanaise est "liée à l'immigration clandestine, à la drogue et à un niveau de vie inférieur de moitié par rapport à celui de la métropole". Sans compter qu'en Guyane, les chiffres du chômage représentent le double de ceux en métropole, et que "40 % sortent du système scolaire sans diplômes".



Pour Alain Duhamel, les tensions grondaient depuis longtemps, notamment face à un gouvernement qui a mis du temps à réagir, à défaut d'agir. "Il a été long à la détente, il n'avait pas très envie de s'y précipiter", dit le journaliste. Et d'observer qu'envoyer des hauts fonctionnaires ne représente symboliquement pas la même chose qu'envoyer une délégation ministérielle. "C'est vrai qu'il y a des mauvais souvenirs", se souvient l'éditorialiste, "Yves Jégo avait été retenu pendant une dizaine de jours en Guadeloupe".

Enjeu électoral ?

Mais surtout, Alain Duhamel se veut catégorique : "la réalité est que ce gouvernement peut prendre des mesures immédiates et concrètes mais dans quelques jours , le gouvernement changera, le Premier ministre et le Président ne seront plus là, donc que voulez-vous qu'ils fassent ?", interroge-t-il. Dans ce contexte, l'éditorialiste se veut méfiant quant à la réaction et les promesses des candidats à l'élection d'avril et mai prochains. "On sait comment les candidats à moins d'un mois du premier tour agissent (...) Ils font preuve d'une compréhension absolue et multiplient les promesses", analyse-t-il. Mais en réalité, "il ne suffira pas de changer de gouvernement et de majorité pour régler les problèmes éternels de la Guyane".