publié le 03/04/2017 à 17:25

Il estime que cette demande est "irréaliste". Bernard Cazeneuve a rejeté, ce lundi 3 avril, la demande des meneurs du mouvement social en Guyane de porter à 2,5 milliards d'euros le plan d'urgence du gouvernement. Il a cependant appelé à "renouer les fils du dialogue" après l'échec des négociations. "Il serait (...) aisé de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République", a déclaré le premier ministre à Matignon, à l'issue d'une réunion rassemblant 12 membres du gouvernement.



Cette demande d'un nouveau plan d'urgence plus conséquent a suivi le refus de la part des Guyanais du plan d'un milliard d'euros proposé par l'exécutif. Pour l'heure, le dialogue semble être dans une impasse. Les collectifs à la tête des mouvements sociaux avaient déjà annoncé aux abords de cette réunion ministérielle que la situation allait se durcir. Depuis près de deux semaines, ce territoire ultra-marin d'Amérique du Sud est agité par des contestations. De nombreux Guyanais se mobilisent contre l'insécurité et portent des revendications économiques et sociales, accusant l'État de sous-investir depuis plusieurs décennies dans cette région d'outre-mer.

Un mouvement social qui fait émerger des contestations plus anciennes

Ce mouvement est d'une ampleur sans précédent en Guyane. Dans son sillage, d'autres demandes, plus anciennes, ont émergé. Le collectif "Pou La Gwiyann dékolé", qui regroupe les mouvements protestataires, a fait valoir, le 1er avril, sa demande d'un "statut particulier pour la Guyane". Pour Davy Rimane, l'un des membres de la délégation, il existe un lien "trop centralisé et vertical avec Paris", qui gêne la progression de la Guyane. En 2010, un référendum sur l'autonomie de la Guyane avait débouché sur une large victoire du "non".