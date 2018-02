et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/02/2018 à 08:19

Il y a toujours de belles histoires derrière les histoires du Michelin. Celle-ci a une saveur particulière. L'édition 2018 du guide gastronomique, dévoilé lundi 5 février, décerne sa première étoile à Alan Geaam. Ce quadragénaire, arrivé il y a 20 ans en France, a connu des années de galère et même la rue. Un SDF désormais étoilé.



RTL était présente quand la nouvelle lui a été annoncée. Au téléphone, le directeur international des Guides Michelin, Michael Ellis. Alan Geaam, 42 ans, se voit décerner une étoile dans le guide rouge. Une consécration pour lui et toute son équipe, car il n'était pas forcément prédestiné à cela.

Originaire du Liban, il arrive en France à l'âge de 24 ans. Des rêves de cuisine plein la tête. "Je suis arrivé le 2 mars 1999 à Paris, j'ai dormi quelques nuits dans la rue. Je n'avais que 200 francs dans la poche."

Sans formation, il enchaîne les petits boulots. Ouvrier sur un chantier, livreur de pizza et puis plongeur dans un restaurant. C'est là que tout a commencé. "Un jour, le chef s'est blessé. Il y avait 14 personnes dans le restaurant. J'ai pris (les commandes)". C'est ainsi qu'en moins de 20 ans, Alan Geamm a gravi tous les échelons. Jusqu'à ouvrir son restaurant gastronomique il y a un an. Ne reste plus qu'à apposer la plaque avec le fameux macaron.