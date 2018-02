Guide Michelin 2018 : un couple de chefs asiatiques obtient sa première étoile

publié le 05/02/2018 à 23:48

Le guide Michelin a révélé son palmarès 2018 ce lundi 5 février. 621 restaurants se trouvent dans cette Bible de la gastronomie. Il y a bien sûr les grands restaurants triplement étoilés, mais aussi de belles histoires. C'est le cas de Ryunosuke Naito et son épouse Kwen Liew qui décrochent leur première étoile en couple pour leur restaurant parisien appelé Pertinence. Un établissement ouvert il y a sept mois à peine à Paris dans le 7e arrondissement !



Ryunosuke Naito est Japonais et Kwen Liew Malaisienne. Il est arrivé il y a treize en France et sa femme il y a trois ans seulement. Une belle histoire pour ce couple de chefs qui travaille main dans la main. "Nous sommes que tous les deux dans la cuisine (...) donc on partage tout ensemble", explique le cuisinier.

Un "mélange de terroir de l'Asie et de la France"

Pertinence propose une cuisine française traditionnelle avec une petite touche de produits asiatiques. "Aujourd'hui par exemple vous avez des langoustines royales rôties avec un bouillon de champignons noirs qui vient d'Asie", explique le chef nouvellement étoilé par le guide Michelin. Un "mélange de terroir de l'Asie et de la France". Le cuisinier d'origine japonaise a grandi dans la ville de Nagano (île japonaise d'Honshu) avec un père chef cuisinier qui s'appelait "Dis-moi" et a toujours été fasciné par la cuisine française.