ÉDITO - L'épidémie de grippe, particulièrement virulente en ce début d'année, souligne les faiblesses de l'hôpital public.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 12/01/2017 à 11:45

Le bilan de l'épidémie de grippe sera "probablement lourd" cette année, a averti mercredi 11 janvier la ministre de la Santé, Marisol Touraine, appelant au report des opérations non urgentes pour désengorger les services hospitaliers. "L'hôpital c'est parfait, sauf en cas d'urgence !", lance Pascal Praud. "L'hôpital c'est très bien, sauf lorsque tout le monde est malade en même temps. Vous me direz, c'est le principe d'une épidémie", ajoute-t-il.



"Les Français découvrent avec effarement qu'il n'existe pas assez de lits dans les hôpitaux publics, pas assez de médecins, pas assez d'urgentistes, pas assez de personnels soignants, que notre système de santé est dégradé, que la chirurgie ambulatoire (opéré à 10 heures du matin, rentré chez soi à 16 heures) c'est bien joli, ça libère de la place mais c'est au détriment du malade", égrène le journaliste.



"Bref cette grippe, comme la canicule en 2003, dévoile un système défaillant", déplore-t-il. "On n'ose imaginer la santé publique en cas d'épidémie de choléra ou je ne sais quel virus", redoute-t-il. "François Fillon est chrétien, gaulliste et même devin : l'hôpital public sera un des thèmes de la campagne présidentielle", conclut Pascal Praud.