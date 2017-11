Grammaire : "Masculin et féminin n'ont rien à voir avec les sexes", selon un linguiste

publié le 09/11/2017 à 12:44

"C'est une règle arbitraire conçue par des grammairiens au profit d'une idée de domination du mâle sur la femelle", affirme Francette Popineau, porte-parole du syndicat d'enseignants SNUIPP, au micro de RTL. La fameuse règle de grammaire au cœur du débat est enseignée depuis très longtemps : "le masculin l'emporte sur le féminin".



Francette Popineau a signé une pétition lancée pour en finir avec cette règle de grammaire "qui date du 17ème siècle". Selon elle, "cette règle n'a pas beaucoup de sens" et est sexiste. Francette Popineau et Alain Bentolila, linguiste et professeur à l'université Paris Descartes, sont d'accord sur le point "qu'il ne faut pas faire de cette bataille, la mère des batailles". Le linguiste confirme : "Ce n'est pas à travers la grammaire que nous allons gagner des batailles sociales justes que nous devons mener pour nos compagnes, avec elles."

Alain Bentolila dissocie cependant le masculin et le féminin en grammaire du sexe des hommes et des femmes. "Le masculin et le féminin n'ont rien à voir avec les sexes (...) ils sont des marques qui servent à faire des accords dans la langue. Ce n'est pas la grammaire qui a inventé les différences et les stigmatisations", explique-t-il. Francette Popineau, de son côté, considère que la langue doit évoluer et que celle-ci "dit quelque chose d'une société". Elle tempère son propos en affirmant "qu'il ne s'agit pas avec la fin de cette règle de féminiser à outrance".