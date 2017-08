Google et Walmart s'associent pour le shopping vocal

publié le 24/08/2017 à 08:43

Deux géants américains font une alliance : Google et Walmart. Le moteur de recherche en ligne et le numéro un des supermarchés vont faire vos courses. D'un côté Walmart aux États-Unis, c'est près de 5.000 grandes surfaces, plus de 2,3 millions d'employés et tous les produits que vous voulez. C'est simple, c'est le leader mondial de la grande distribution.



De l'autre côté, Google, qui vit aujourd'hui grâce à la publicité mais qui est en train de changer de modèle. Google a lancé il y a quelques mois, et quelques semaines seulement en France, sa Google Home, son enceinte connectée. L'avenir, c'est le shopping vocal. Grâce à ce mariage, le consommateur américain mettra la tête dans son réfrigérateur et dira : "Google, je n'ai plus de yaourts nature".

Automatiquement, la Google Home, qui est branchée sur votre plan de travail, commandera vos yaourts préférés chez Walmart. Avec le shopping vocal, terminées les listes de courses fastidieuses sur internet, où il faut cocher tous les produits qu'on veut acheter.

Concurrencer Amazon

Le leader en la matière, c'est Amazon, qui possède déjà depuis pas mal de temps son enceinte connectée. Amazon représente aujourd'hui plus de 40% du commerce en ligne outre-Atlantique. Amazon vaut 474 milliards de dollars en bourse, Walmart, 244 milliards de dollars à la bourse de New-York. C'est pour ça que Walmart et Google s'unissent, parce qu'ils sont déjà très en retard par rapport à la firme de Jeff Bezos. Et l'avenir, c'est la voix...



Une étude américaine annonce qu'en 2020, dans 3 ans seulement, un tiers des consultations sur internet se fera sans écran, mais par la voix. On ne tapera plus de mots, mais on posera des questions. Walmart, c'est un grand de la distribution mais seules 2% de ses ventes se font sur internet. Et puis Google s’inquiète aussi car sur le terrain de la voix et des enceintes connectées, on attend aussi Apple ou encore Samsung.



La concurrence va se multiplier. Aux États-Unis, en ce moment, de nombreux centres commerciaux ferment leurs portes, concurrencés par le net. Il fallait que Google et Walmart réagissent pour ne pas faire partie de ces morts, de ces laissés pour compte.

Le shopping vocal bientôt en France ?

Pour l'instant, Auchan et Carrefour restent seuls, pas d'alliance annoncée avec des géants du net. Mais nul doute que l'annonce surprise de mercredi, que ce mariage entre Google et Walmart va susciter d'autres initiatives en ce sens. Tout le secteur de la grande distribution a bien compris qu'on allait plus dans un magasin pour trouver un stock de matelas ou de yaourts.



On va dans un magasin pour trouver un service, pour trouver ce qu'on appelle, dans le jargon professionnel, une expérience client : des lectures par des auteurs au rayon librairie, une démonstration de machine à laver au rayon électroménager, un maquillage pour enfants au rayons des biscuits et boissons pour le goûter... Les magasins peuvent survivre, mais à côté du shopping vocal qui va s'imposer à tous.