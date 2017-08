Total retrouve des couleurs et investit dans l'or noir

publié le 22/08/2017 à 08:13

Grosse acquisition pour total. Le pétrolier français rachète un danois pour 7 milliards de dollars pour progresser dans la cour des grands, pour atteindre enfin l'objectif rêvé de produire 3 millions de barils par jour. Total rachète le danois Maersk Oil. C'est sa plus grosse acquisition depuis le rachat d'Elf Aquitaine en 2000.



Ça lui permet de devenir le numéro deux en mer du Nord, une région stratégique qui est au septième rang pour la production de pétrole et de gaz dans le monde. Ce rachat donne au Français la même stature que BP. Avec cette marque en plus dans son escarcelle, Total se rapproche de l'Américain Chevron, derrière les deux gros leaders du secteur : Exon Mobil et Shell.

Total va enfin pouvoir atteindre les 3 millions de barils par jour. C'est maintenant prévu pour dans deux ans et c'est un objectif que se sont fixés Patrick Pouyanné, le patron du pétrolier et ses équipes il y a des années. Un chiffre dont on entend parler depuis le début des années 2000. En 2002, Total l'évoquait pour 2007. Raté. En 2012, Total renouvelait cet objectif pour 2017. Encore raté.

L'or noir plutôt que les énergies renouvelables

Le prix du baril a dégringolé, divisé par deux, depuis 2014. Depuis trois ans, Total a donc préféré un régime maigre pour renforcer son bilan financier : un plan d'économies, de réduction des coûts de 3.5 milliards de dollars cette année, 4 milliards encore l'année prochaine. Des actifs ont été revendus, Total s'est recentré sur ses activités principales, et ça paye. À la fin du mois dernier, ils étaient en hausse de 32% sur 6 mois pour la multinationale française. Le groupe, désendetté, passe donc à l'offensive. On s'attendait à ce que Total annonce un gros coup, mais on pensait plutôt à un investissement dans les énergies renouvelables. Total a déjà racheté l'année dernière un fournisseur d’électricité verte et une société de production de batteries. Mais non, Patrick Pouyanné a préféré l'or noir.



Depuis quelques mois, Total mise à fond sur le pétrole. L’entreprise a récemment signé avec le le Qatar, le Brésil, les États-Unis. La société est en train de revenir en Iran et elle a obtenu 10% de la principale concession terrestre d'Abu Dhabi. Avec cette emplette en mer du Nord, Total vise un milliard de barils supplémentaires et dans des régions peu dangereuses. Comme l'expliquait le PDG lundi 21 août, les risques sont équilibrés : 85% des activités se font dans des pays de l'OCDE et pas sur des territoires en proies à la guerre.



Total n'est d'ailleurs pas le seul à suivre cette stratégie. En même temps que les annonces du Français, on apprenait que le Russe Rosneft et l'Américain Sempra Energy rachetaient eux aussi des actifs, des mégadeals à plusieurs milliards de dollars. L'or noir a encore quelques beaux jours devant lui, les pétroliers y croient.