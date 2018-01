publié le 07/01/2018 à 05:58

Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Une rixe a dégénéré avec usage d'une arme à feu à Ambarès-et-Lagrave (Gironde), dans la banlieue de Bordeaux. Un homme de 21 ans a été tué et une quinquagénaire et son fils de 17 ans blessés par balles.





Selon les premiers éléments de l'enquête, deux jeunes hommes ont fait irruption vers minuit au domicile d'une femme et de ses deux fils, et une rixe a eu lieu entre les différents protagonistes, à mains nues mais aussi avec usage de gaz lacrymogène, puis d'un revolver en possession d'un des intrus, précise le parquet. Plusieurs coups de feu ont été tirés, deux blessant au dos la mère et son fils, qui ont été hospitalisés sans que leurs jours soient en danger.

Mais l'un des intrus, dépossédé de son arme à un moment donné, a lui aussi été atteint, grièvement, et est décédé dans la nuit peu après son transfert au CHU de Bordeaux, a-t-on précisé de même source, confirmant une information de Sud Ouest. Au soir du 6 janvier, le quotidien régional faisait quant à lui état de cinq blessés.

Deux personnes en garde à vue

Deux hommes, l'intrus âgé de 19 ans, et un des fils de l'occupante de la maison, âgé de 28 ans, ont été placés en garde à vue. L'enquête pour homicide, confiée à la gendarmerie, devait s'attacher a démêler les circonstances encore floues de l'intrusion au domicile, du motif de la rixe, et de l'usage de l'arme.