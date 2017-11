Val-de-Marne : une attaque au gaz lacrymogène contre des touristes chinois

publié le 04/11/2017 à 05:39

Un groupe de quarante touristes chinois a été attaqué dans la soirée du jeudi 3 octobre à Fresnes (Val-de-Marne). Le groupe arrivait tout juste à son hôtel après une visite de Paris quand quatre hommes les ont aspergés de gaz lacrymogène. Malgré l'intervention du chauffeur du bus, les agresseurs sont repartis avec neuf sacs dont un rempli de produits de luxe.



" J’ai entendu des cris", raconte au Parisien l'un des employés de l'hôtel Kyriad, devant lequel a eu lieu le vol. "Quand j’ai regardé par la baie vitrée, j’ai vu deux personnes agresser un guide chinois. J’en ai vu d’autres qui gazaient les touristes. Je suis sorti pour leur crier de rentrer. J’ai même tiré le chauffeur pour le mettre dans l’enceinte de l’hôtel, alors qu’il se débattait contre un des agresseurs en tirant sur son sac."

Hausse des attaques envers les Asiatiques

Un vent de panique a soufflé parmi les nombreux touristes chinois qui avaient été témoins de la scène, le temps que la police arrive. L'hôtel est situé dans une zone sensible comme le confie l'employé. "Notre hôtel est situé au milieu d’une cité et les bus n’ont pas la place de se garer juste devant. Alors, ils se mettent sur le parking du Casino. C’est entre ce parking-là et l’entrée de l’hôtel que les agresseurs ont trouvé le temps de les attaquer. Il y a des gens qui zonent plus haut."

Depuis quelques mois,une recrudescence des attaques contre les personnes d'origine asiatique a été notée par les autorités dans le Val-de-Marne et surtout en Seine-Saint-Denis.