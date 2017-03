Lucas Tronche, 2 ans après

publié le 22/03/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Cela fait deux ans que l’on est sans nouvelle de Lucas Tronche, ce jeune lycéen de 16 ans disparu le 18 mars 2015 à Bagnols sur Ceze dans le Gard.

Ce jour-là, Lucas devait se rendre avec son frère Valentin à un entraînement de son club de natation. Vers 18 heures, au moment de prendre le bus qui devait les conduire à la piscine, il laisse partir son frère en lui disant qu’il allait le rejoindre un peu plus tard.



Il ne s’y est jamais rendu. On a retrouvé chez lui ses affaires de natation. Les proches de la famille de Lucas restent mobilisés et se sont rassemblés ce week-end à Bagnols-sur-Sèze.



Nos invités

Aline Thibal, correspondante RTL à Montpellier, Nathalie Tronche, la mère de Lucas Tronche.





