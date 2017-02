publié le 20/02/2017 à 19:51

Militaires, gendarmes, équipes de chiens pisteur et un hélicoptère... D'importants moyens ont été déployés tout le week-end pour tenter de retrouver Martin et Mona. Martin Ismat-Mirin, 24 ans a été signalé disparu par sa mère samedi 18 février dans la matinée. La voiture de ce jeune homme qui souffrirait de troubles bipolaires, a été retrouvée devant le terrain militaire de Poigny-la-Forêt, près de Rambouillet dans les Yvelines. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné. De nouvelles recherches ont repris ce lundi 20 février.



Une autre disparition a été signalée, la même semaine au même endroit : celle de Mona Dumoulin-Minguet. Cette étudiante aux Beaux-Arts de 23 ans n'est plus réapparue depuis mardi dernier, le 14 février. D'après sa famille, la jeune femme se rendait à une soirée. Dimanche, son téléphone portable émettait encore à Rambouillet mais n'aurait pas été utilisé de la semaine.

Pour l'heure, les enquêteurs ne font aucun lien entre les deux disparitions. Des appels à témoin ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Concernant la disparition de Mona, le numéro de téléphone du commissariat de Guyancourt est mis à disposition : il s'agit du 01 30 48 26 70, ou la famille de Mona au 06 71 01 33 78. Pour Martin, il faut contacter la gendarmerie de Rambouillet au 01 61 08 61 50.

¿HELP: Mona est portée disparue depuis le 14/02 en IDF. Fine, cheveux longs bruns, yeux marrons. Parka moutarde. N* à appeler sur la photo¿ pic.twitter.com/DHQwQf1i0P — Tatiana (@tatianalarousse) 19 février 2017