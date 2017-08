publié le 13/08/2017 à 14:38

Grosse frayeur dans la nuit de samedi à dimanche dans le Gard. Une voiture en feu a été lancée dans la devanture d'un bar à Saint-Christol-lès-Alès, petite ville située au nord de Nîmes, selon une information du site e-Metropolitain, confirmée par France Bleu. Heureusement, personne n'a été blessé.



Après que la voiture a été lancée sur ce bar, vers 4h20 ce 13 août, la devanture de l'établissement a explosé et le commerce a pris feu. Les flammes ont ensuite ravagé l'appartement situé juste au-dessus. Les sept locataires ont pu être évacués sains et saufs, en revanche, le bar et l'appartement ont été totalement détruits.

La piste accidentelle est écartée par les enquêteurs, qui sont actuellement à la recherche du ou des auteurs des faits, qui seraient en fuite. Le patron du bar ainsi que ses employés sont entendus ce dimanche par la police.