publié le 20/04/2017 à 21:55

Une fusillade s'est produite, peu avant 21 heures à proximité de la station de métro Franklin D. Roosevelt, sur les Champs-Élysées dans le VIIIe arrondissement parisien. L'agresseur a été abattu par les forces de l'ordre, affirme le ministère de l'Intérieur. Lors des tirs, un policier a été tué et un autre a été blessé, a-t-on appris de sources policières, confirmé par le ministère de l'Intérieur. Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de connaître avec exactitude les circonstances des tirs. D'après les premiers témoignages, ce sont les policiers qui auraient été visés.



La partie haute de l'avenue des Champs-Élysées a été évacuée et est bloquée pour les voitures. Il est toujours possible de circuler sur la place de l'Étoile. Un périmètre de sécurité a été établi. La préfecture de police de Paris demande aux Parisiens, via les réseaux sociaux, d'éviter le secteur des Champs-Élysées. Le quartier est bouclé et une vingtaine de fourgons de CRS sont sur place. Un hélicoptère survole la zone. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est également sur place.



Plusieurs stations de métro ont été fermées, au long de l'avenue des Champs-Élysées.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 avril 2017