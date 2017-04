publié le 20/04/2017 à 23:25

Un mouvement de panique. Julien Courbet dînait en famille avec son épouse et ses enfants dans un restaurant de l'avenue George-V, à proximité des Champs-Élysées lorsque la fusillade s'est produite, aux alentours de 21 heures jeudi 20 avril. "On était dans le fond, on a vu les tables tomber, les gens se mettre à crier", témoigne le présentateur de RTL. "J'ai pris ma famille, on s'est précipité dans les étages", explique-t-il.



Au début, explique Julien Courbet, il a juste pensé que quelqu'un était rentré dans le restaurant, sans savoir ce qu'il se passait en réalité. "Rapidement, on apprend que ça s'est passé à l'extérieur, on nous enferme dans le restaurant". Au bout d'un moment, on leur propose de sortir. Une fois dehors, la police leur hurle de rentrer se mettre à l'abri. Un commerçant ouvre alors son rideau et une dizaine de personnes s'engouffrent à l'intérieur. "Par la vitre, on voyait que ça se passait dans le quartier, pas très loin de RTL". À présent en sécurité avec ses proches, Julien Courbet est choqué. "Je comprends à présent ce que l'on peut vivre dans ces moments-là."

La fusillade a provoqué la mort d'un policier. Deux autres fonctionnaires sont blessés, dont l'un d'eux grièvement. L'assaillant a été abattu. Le quartier est bouclé, les forces de l'ordre sont toujours sur place.