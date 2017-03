publié le 16/03/2017 à 12:25

Le FMI a reçu un courrier piégé. Le siège français du Fond monétaire international, situé avenue de Iéna dans le 16e arrondissement de capital, a reçu une lettre munie d'un pétard ce jeudi 16 mars. Selon le préfet de police de Paris, cette dernière était destinée au chef du bureau européen. Mais c'est son assistante de direction, qui a été blessée aux mains et au visage notamment. Elle souffrirait de "quelques brûlures", selon une source policière.



Par mesure de précaution, une partie du personnel a été évacuée. Quelques minutes plus tard, François Hollande a évoque un "attentat".



La section anti terroriste du parquet de Paris ouvre une enquête en flagrance des chefs de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, destruction par moyen explosif en relation avec une entreprise terroriste, détention et transport de moyen explosif en relation avec une entreprise terroriste. Cette enquête est confiée à la SDAT et à la DGSI.

Mercredi à Berlin, un "mélange explosif" a été découvert au ministère allemand des Finances, expédié depuis la Grèce, avec comme fausse adresse d'expéditeur celle d'un député de droite.