Grasse : "La violence a pénétré dans l'enceinte de l'école", selon Éric Ciotti

publié le 16/03/2017 à 23:17

"C'est un traumatisme violent qu'a subi la communauté éducative", a déclaré Éric Ciotti, suite à la fusillade du lycée Alexis de Tocqueville, jeudi 16 mars à Grasse (Alpes-Maritimes). Le député républicain a souhaité rendre hommage au "courage extraordinaire" du proviseur de l'établissement, qui a été blessé au bras par un des tirs de l'assaillant, en essayant de calmer l'élève qui "ciblait certains de ses camarades", selon lui. "Je l'ai rencontré aux côtés de la ministre de l'Éducation Nationale, nous l'avons vu à l'hôpital de Grasse […] Il considérait qu'il n'avait fait que son devoir et il était préoccupé par la situation de son établissement.



J'ai demandé qu'il soit nommé à l'ordre de la Légion d'honneur à la promotion de Pâques, pour saluer ce geste qui fait honneur à l'Éducation Nationale et à la fonction publique. C'est un geste courageux et exemplaire", a déclaré Éric Ciotti.

En faveur d'un dispositif de contrôle à l'entrée des établissements

"La violence a pénétré dans l'enceinte de l'école. […] Il faudra mieux préserver l'école de la République de la violence, ce n'est pas normal que des armes puissent pénétrer dans un établissement. Aujourd'hui, il faut sans doute changer de cadre", estime le député. Il soutient l'idée de mettre en place un dispositif de contrôle à l'entrée des lycées. "Je pense qu'il faudra y venir […] Nous avons aussi proposé aux établissements de mettre des tourniquets d'entrée pour mieux assurer le contrôle", poursuit-il. "L'école est un sanctuaire qui doit être préservé de la violence". La mise en place d'un tourniquet à l'entrée d'un collège coûte environ 100.000 euros.