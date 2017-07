Florent et Cloé, néo-paysans en Avignon

publié le 26/07/2017 à 07:17

Florent et Cloé font pousser leur légumes sur l'île de la Barthelasse, à Avignon, au milieu de leurs arbres fruitiers et de leurs animaux. Il y a un et demi, Florent est revenu s'installer dans la maison familiale, sur les terres de ses ancêtres. "Quand j'étais enfant c'était beaucoup plus cultivé, mais pas forcément mieux cultivé car il y a avait beaucoup de produits chimiques. Et maintenant il y a beaucoup de terres à l'abandon. Il s'agit vraiment de redonner une dynamique un peu agricole. Je pense qu’il faut plus de petites structures pour un peu dynamiser le milieu agricole", plaide-t-il.



Pour cela, il crée une micro-ferme : une production bio, sans produits chimiques, à petite échelle. "C'est plus un modèle qui existait il y a 200 ans, où c'étaient des toutes petites fermes avec une basse-cour, des arbres fruitiers, des maraîchages, et qui allaient vendre sur le marché du village", indique Florent. "C'est un peu ça qui est en train de se recréer, et qui est forcément sur un circuit court. On ne peut pas produire dix carottes et les expédier en Chine, ça c'est pas rentable !", insiste-t-il.

Florent est fier d'avoir choisi cette vie d'agriculteur, de refaire vivre ces terres familiales et de reprendre l'héritage de son grand-père. Mais il a fallu aussi rassurer sa mère qui, elle, avait plutôt décidé de s'éloigner de ce dur travail de la terre.