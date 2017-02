INVITÉE RTL - L'actrice de 46 ans revient sur un livre dont elle est l'auteure, "Mon ciel et ma terre", mais aussi sur son enfance.

Déjà actrice et réalisatrice, Aure Atika ajoute une nouvelle corde à son arc : l'écriture. Avec Mon ciel et ma terre, aux éditions Fayard, l'artiste revient sur son enfance, évoquant cette époque difficile de sa vie, et surtout sa mère, son "ciel" et sa "terre".



"Je ne raconte que les épisodes les plus saillants, et puis j'en fais un livre", explique l'actrice. "[Ma mère] était une femme qui était ivre d'indépendance et qui s'est perdu un petit peu là-dedans mais qui recherchait une autre [manière] de vivre la société, de vivre le monde, donc c'est passé aussi par les drogues, mais pas que. Ça passait aussi par son goût pour l'art, pour la recherche, par le doute permanent, par les questionnements." De cette femme qui l'a élevée, et qui n'est aujourd'hui plus de ce monde, Aure Atika se souvient : "dans notre couple fusionnel, j'étais un petit peu la raisonnable. On s'était mises dans un rôle et donc je me raccrochais à des choses carrées parce que c'est vrai que j'aimais ça et que ça me rassurait".

"J'aurais bien aimé qu'elle soit là aujourd'hui pour être une grand-mère, elle aurait été une grand-mère parfaite", estime aussi Aure Atika, même si elle reconnaît "un truc très ambigu". "Sa mort m'a aussi donné beaucoup de force. Parfois, la disparition de quelqu'un vous donne beaucoup d'énergie et donc ça m'a donné beaucoup d'énergie aussi pour m'accomplir en tant que jeune femme."



Enfin, l'actrice réaffirme son actualité artistique à venir : "J'ai un film qui sort le 20 septembre, qui s'appelle L'un dans l'autre", mais aussi "un premier film franco-algérien qui s'appelle En attendant les hirondelles".