La pénurie des pilotes de ligne inquiète

publié le 14/07/2017 à 09:42

Une pénurie tout à fait étonnante se prépare, celle des pilotes de ligne, qui pourrait compliquer nos voyages dans les années à venir. On demande des pilotes d'avions dans toutes régions du monde car on n'en n'a pas formé assez. Et ce n'est rien à côté de ce qui se prépare. Il manquerait plus de 250.000 commandants de bord et co-pilotes pour les dix prochaines années, selon une étude réalisée par un spécialiste de la formation de l'aéronautique civile, CAE.



Au point que d'ores et déjà, des vols sont annulés ou sous-traités, faute de pilote. C'est le cas de Hop !, la filiale d'Air France, dont les pilotes sont en grève ce week-end notamment pour lutter contre le sous-effectif. Aux États-Unis, le transport régional, qui paye moins bien que les grandes compagnies, est littéralement sinistré par cette pénurie de professionnels capables de conduire les avions. Même l'US Air Force, l'armée américaine, subit cette pénurie qui gêne son fonctionnement.

Comment expliquer une telle tension ?

Cette tension s'explique par un manque d'anticipation du côté de la formation de la ressources, et l'explosion du trafic aérien, qui progresse de quelque 5% par an. Et bien davantage en Asie, en Chine particulièrement, où seraient concentrés 40% des besoins de pilotes pour les années à venir, puisque l'Empire du Milieu est en passe de devenir le plus gros utilisateur au monde de l'aviation civile.

Pour y remédier, certaines compagnies font retarder la livraison des avions qu'elles ont commandée à cause de cela. D'autres n'achètent les appareils que si les pilotes sont livrés avec, en quelque sorte, et certifiés pour opérer sur les machines commandées. D'autres encore limitent leur développement. Et la plupart subissent un rapport de forces social qui leur est très défavorable, sur les salaires et les conditions de travail. C'est ce qui explique les grèves à répétition chez Air France ou même en Allemagne, chez Lufthansa, où les pilotes refusent d'aménager leurs conditions de travail, contrairement aux autres personnels des compagnies. Ces grèves ont ralenti considérablement le redéploiement d'Air France face à l'avancée des low cost, qui occupent désormais la moitié du marché européen.

L'avion sans pilote, pas pour tout de suite

Il faut 2 à 3 ans pour former un copilote, et 5 à 10 ans supplémentaire pour en faire un commandant de bord. Sans compter bien sûr les formations spécifiques requises par les constructeurs pour manier tel ou tel avion, en fonction de ses caractéristiques techniques.



Des véhicules sans conducteur, c'est à dire des avions pilotés par ordinateur, même a moyen terme, c'est peu probable. Certes, la navigation est plus qu'assistée par des systèmes automatiques, et ces systèmes qui vont se développer encore et réduire l'intervention humaine, déjà faible sur la durée d'un vol. Mais d'ici à envisager un avion vraiment sans pilote, il y a de fortes réticences des compagnies, et surtout des passagers, qui ne sont pas prêt à confier leur vie à un ordinateur, même si cela n'est pas très rationnel.