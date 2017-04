Air France et Singapour Airlines vont s'associer dans un avenir proche

publié le 14/04/2017 à 07:53

Air France et Singapour Airlines vont voler de conserve dans un avenir proche. Cette association qui se préparait depuis plus d’un an est un accord important. Il va permettre au français de réduire un énorme point de faiblesse : son déficit sur les lignes Asie Pacifique.



Il s’agit concrètement d’un accord commercial qui va ouvrir à la société tricolore de nouvelles offres grâce à Singapour Airlines vers l’Asie du Sud Est, l’Inde et l’Australie. Il devenait urgent de trouver un allié fiable pour être compétitif dans ces parties du monde. AF est quasiment exclue de ces destinations à fort potentiel économique qui sont aujourd'hui dominées par les nouvelles compagnies aériennes du Golfe.

Singapour Airlines et son aéroport très apprécié des hommes d’affaires vont permettre à AF de combler au moins une partie de cette défaillance. Et peut-être rattraper un peu de son retard sur British Airways et surtout Lufthansa qui a déjà un lien avec Singapour Airlines et qui vient d’en signer un tout nouveau avec Cathay Pacific.

Cet accord peut-il conduire à une association plus étroite dans l’avenir ?

On est encore dans le domaine du flirt mais, et c’est peut-être le point le plus significatif de cette affaire, les 2 entreprises ont brisé la ligne qui déchire les grandes compagnies. AF opère sous la bannière de Skyteam tandis que Singapour Airlines porte les couleurs de Star Alliance. Tous ceux qui ont une carte de fidélité savent précisément de quoi il retourne. Les deux alliances aériennes qui régentent cette industrie sont traditionnellement en concurrence aiguë. En brisant ce tabou les deux transporteurs s’ouvrent de nouvelles perspectives.





La prochaine étape dans ce genre d’association, sauf accident, il s’agit d’un jeu gagnant-gagnant car Singapour Airlines étend pour sa part ses ailes en Europe et notamment vers 5 nouvelles villes en France. Pour AF c’est à court terme la perspective d’un retour sur des terres commercialement fortes en voyages d’affaires donc très rentables.



Par ailleurs le français va recueillir un peu de la réputation d’excellence de son nouveau partenaire : Singapour Airlines est la compagnie la plus primée au monde pour la qualité de son service. Enfin, si les bonnes fées montent à bord et c’est probablement l’ambition cachée d’AF, ce premier pas pourrait à terme créer vers l’Asie, un nouveau duo comparable au couple AF-Delta Airlines au-dessus de l’Atlantique. Une coopération vers l’Ouest très rentable : 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.