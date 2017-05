Air France : les pilotes ont le sort de la compagnie entre leurs mains

et Loïc Farge

publié le 05/05/2017 à 07:42

Nouvelles turbulences sous les ailes d'Air France. La direction donne jusqu'au 31 mai à ses pilotes pour approuver le lancement d'une nouvelle compagnie à coûts réduits. Le risque d'échec est bien réel. Le syndicat des pilotes s'oppose au nouveau plan stratégique de la compagnie au lancement du projet Boost, destiné à contrer les groupes aériens les plus compétitifs d'Asie ou du Golfe.



La direction d'Air France espère encore passer au-dessus de la casquette des pilotes du bureau syndical en consultant l'ensemble de ses officiers navigants. C'est une option qui a des chances. Mais les divergences restent très fortes en terme de rémunération, de compensation des jours de repos, de répartition de l'activité entre Air France et KLM (la compagnie jumelle qui est plus souple), ou même du partage des cabinets de toilettes avec les passagers.