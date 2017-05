Femmes harcelées à Paris : Anne Hidalgo monte au créneau

publié le 20/05/2017 à 05:33

Le quartier Chapelle-Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris, est devenu l'épicentre d'une polémique depuis 24 heures, après le lancements de la pétition : "La Chapelle & Pajol : Les femmes, espèce en voie de disparition au cœur de Paris". En cause, les incivilités, le harcèlement, voir les agressions dont seraient victimes les riveraines de ce quartier populaire du nord de la capitale. Cette polémique a pris de l'ampleur notamment après un reportage glaçant du Parisien, qui rapporte plusieurs témoignages choquants d'habitantes du quartier



Si le maire socialiste du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, se veut moins alarmant, la maire de Paris a pris très au sérieux ce cri d'alarme. Anne Hidalgo affirme ainsi que "la Ville de Paris et la préfecture de Police ont identifié cette problématique depuis plusieurs semaines et sont déterminées à agir". "Avec la Préfecture de police et Éric Lejoindre, nous mettons en place un plan d'actions spécifique contre les discriminations envers les femmes", explique la maire de Paris sur Twitter.

@Paris @prefpolice Avec @prefpolice et @EricLejoindre, nous mettons en place un plan d'actions spécifique contre les discriminations envers les femmes. #Pajol — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 19 mai 2017

"À court terme, nous allons augmenter de façon importante les contrôles de police, tout au long de la journée", poursuit Anne Hidlago, avant d'évoquer "des actions de sensibilisation et de prévention à l’attention de l’ensemble des acteurs locaux" ou encore "l’aménagement et l’animation de l’espace public sous la ligne 2 du métro" à moyen d'or. La maire de la capitale ajoute que les problématiques du quartier Chapelle-Pajol seront également à l'ordre du jour d'une réunion avec le Procureur de la République et les Maires d’arrondissements, le 31 mai prochain : "Nous étudierons à cette occasion la possibilité de créer un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) dédié". "Notre volonté est claire : dès les prochains jours, de premiers résultats doivent être visibles", assure Anne Hidalgo.