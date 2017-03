publié le 23/03/2017 à 09:46

Lundi 20 mars, le directeur du FBI James Comey a annoncé qu'une enquête était en cours au sujet des liens présumés entre l'équipe de Donald Trump et la Russie durant la campagne présidentielle américaine. CNN, citant une source officielle, affirme que les enquêteurs disposeraient d'éléments confirmant que "des associés de Donald Trump ont communiqué avec des agents russes présumés et auraient possiblement coordonné la divulgation d'informations préjudiciables à la campagne d'Hillary Clinton".



La candidate démocrate à la présidentielle avait vu sa campagne contrariée par le piratage et la publication sur le site Wikileaks d'e-mails provenant du compte de son directeur de campagne, John Podesta. Une évaluation secrète de la CIA, citée par le Washington Post, avait conclu que ces messages avaient certainement été donnés au site par des personnes "liées à Moscou".

Lundi, à la suite de l'annonce faite par James Comey, le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer avait déclaré qu'il n'existait aucune preuve d'une telle collusion. "Enquêter sur une affaire et avoir des preuves sont deux choses très différentes', avait-il affirmé lors de son point presse. Quatre proches de Donald Trump seraient particulièrement ciblés par les enquêteurs.



Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, avait dû démissionner en février dernier à cause de ses liens avec l'ambassadeur russe à Washington. Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump, a été accusé de soutien pro-russe dans des pays de l'ex-Union soviétique, dont l'Ukraine. Roger Stone, ancien conseiller du président américain, a échangé des messages avec un hacker russe bien connu, Guccifer 2.0. Carter Page, également conseiller de Trump en politique étrangère durant sa campagne, avait de nombreux liens politiques et financiers avec la Russie.