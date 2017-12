publié le 02/12/2017 à 05:31

Elle aurait pu empoisonner tous les résidents de sa maison de retraite. Cette septuagénaire retraitée a été arrêtée par la police, jeudi 30 novembre, avant d'avoir fait la moindre victime. Dans sa résidence pour personnes âgées, elle concoctait elle-même, dans sa cuisine, de la ricine, un violent poison mortel, avant d'en faire prendre à ses voisins, a rapporté la police fédérale du Vermont. Un improbable passe-temps qui a valu à cet établissement calme du Nord des États-Unis une descente du FBI.



La police avait été alertée après que des traces d'une substance dangereuse aient été découvertes dans la maison de retraite. Une bouteille, portant une étiquette où il était indiqué "ricine" avait été découverte dans l'appartement de la septuagénaire. Des tests ont prouvé qu'il s'agissait effectivement de la substance mortelle.

Selon le FBI, la retraitée a déclaré que "les poisons à base de plantes étaient un sujet qui l'intéressait et qu'elle avait effectué des recherches sur internet pour savoir comment les fabriquer".

"Elle a affirmé qu'elle avait fabriqué de la ricine dans sa cuisine de la résidence Wake Robin et que, pour en tester la puissance, elle en avait mis dans de la nourriture ou des boissons consommées par d'autres résidents", a précisé le FBI dans son communiqué.



La section d'experts en charge des armes de destruction massive (FBI WMD) a découvert d'autres quantités de ricines dans l'appartement de la retraitée. Des composants végétaux tels que des pommes, du bois d'if, des cerises et des digitales ont également été prélevés, et peuvent tous être utilisés pour la fabrication de poisons.



Des responsables ont assuré que "toutes les menaces présentées par les substances retrouvées dans l'appartement de Mme Miller avaient été neutralisées". La résidence Wake Robin a pour sa part écrit qu'il s'agissait "d'un événement isolé" et que "personne n'avait été évacué". Dans ce même communiqué, il est ajouté que la septuagénaire ne reviendrait pas dans cette maison de retraite.