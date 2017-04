Éric Zemmour : "Marine Le Pen finit là où elle a commencé"

publié le 13/04/2017 à 09:33

Marine Le Pen se tasse dans les sondages. On a l’impression d’une campagne qui patine. Pour Éric Zemmour, ce n'est "pas seulement une affaire de sondage", ni de points perdus, de débats télévisés ou de fatigue. "Marine Le Pen finit là où elle a commencé", tranche la signature RTL. Le polémiste analyse la campagne de la candidate Front national "pas mauvaise" mais "pas bonne" non plus.



Pourtant, le terrain était propice selon Éric Zemmour qui revient sur les événements tels que les "attentats islamistes", la "vague de migrants", le Brexit, Trump, "que demander de plus ?", s'interroge-t-il. Mais la présidente du FN, selon lui, aurait "envie de parler de sujets nobles", comme "l’Europe, la souveraineté, l’économie, l’industrie, l’Euro."

"À peine sortie de la dédiabolisation morale, elle est entrée dans une diabolisation économique", poursuit-il avant de conclure : "Le second tour seul pourrait permettre à la candidate de sortir de ce faux rythme. De rejouer le grand air politique du eux et nous. De faire exister ce vote de classe qui imprègne son électorat. Le second tour seul. Le second tour vite. Mais encore faut il y être."