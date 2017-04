Darcy feat. Kemar (No One Is Innocent) - La Marine

publié le 12/04/2017 à 12:28

Le groupe de rock français Darcy a collaboré avec Kemar, le chanteur de la formation No One Is Innocent, sur un morceau intitulé La Marine, dont le clip a été dévoilé sur YouTube le 6 avril 2017. Comme l'indique son titre, la chanson fait référence à Marine Le Pen. Et c'est avec peu de tendresse que les deux artistes ont décidé de prendre parti contre la candidate du Front national.



De "crève, crève, crève, fille de p*****, crève" en "mon poing se souviendra du goût de tes dents", le tout sur fond de guitares saturées, de batteries énervées et de concerts de garage, les deux chanteurs n'hésitent pas à s'attaquer avec une extrême violence à Marine Le Pen, joignant les images aux mots : la vidéo se conclut avec l'embrasement de piquets sur lesquels sont érigés des portraits de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen et de Vladimir Poutine. Avec plus de 49.000 vues en moins d'une semaine, la vidéo est devenue difficile à ignorer. Même pour les représentants du parti.

Entre "abomination" et "violence symbolique"

Florian Philippot, vice-président du Front national, a publié un message le 10 avril sur Twitter dans lequel il a appelé "les patriotes et tous les Français attachés à la démocratie" à "réagir devant cette abomination". Du côté des chanteurs, à défaut d'abomination, on parle plutôt d'une "violence symbolique" et "nécessaire".

Les patriotes et tous les Français attachés à la democratie doivent réagir devant cette abomination !https://t.co/DhCIkTTW32 — Florian Philippot (@f_philippot) 10 avril 2017

Interviewés par le Huffington Post, Kemar et Irvin Tollemer (le chanteur de Darcy) sont revenus sur leurs motivations : "Pour nous, cette violence n'est que la représentation de celle du parti", explique Kemar. "Le but du clip, c'est de re-diaboliser le Front national. C'est pour ça qu'à la fin on utilise le feu, outre la référence à la flamme frontiste", renchérit Irvin Tollemer. "On est dans du grand-guignol, ce sont des masques qu'on brûle. Pas une impression 3D ultra-réaliste de Marine Le Pen", nuance-t-il encore. Pas sûr que cette vision des choses convaincra le parti d'extrême-droite.