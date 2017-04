publié le 12/04/2017 à 11:46

C'était en 1942. Et en 2017, certains hommes et femmes politiques ne parviennent pas à s'accorder pour évoquer la responsabilité de l'État français dans la rafle qui a vu l'arrestation puis la déportation de 13.000 personnes. Invitée de l'émission Le Grand Jury, de RTL, LCI et Le Figaro,la présidente du Front national a déclaré, dimanche 9 avril, que la France n'était pas responsable de ce drame de la Seconde Guerre mondiale. Des propos en contradiction avec la position affichée depuis 1995, depuis que Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de l'État français. Position ensuite réaffirmée par ses successeurs Nicolas Sarkozy et François Hollande.



Invité sur le plateau de C à Vous, mardi 11 avril, Florian Philippot a défendu sa candidate à l'élection présidentielle, appuyant la thèse gaulliste soutenant que l'État français n'était en aucun cas responsable de la rafle du Vél d'Hiv, puisque le régime Vichy n'était pas le gouvernement légitime de la France, qui se trouvait à ce moment-là à Londres. "On a voulu faire une polémique indigne. Qu’est-ce qu’on reproche à Marine Le Pen ? De ne pas avoir voulu réhabiliter Vichy ? Non elle ne veut pas réhabiliter Vichy ! C’est vrai, elle préfère être gaulliste que pétainiste", s'est offusqué le vice-président du Front national en direct.

"Si votre but, c'est de dire que Marine Le Pen est une nazie, dîtes-le clairement", a alors attaqué Florian Philippot. Depuis le début de la polémique, Marine Le Pen n'est pas revenue sur ses propos. Mardi 11 avril, elle a annulé son invitation à la matinale de France Inter, prétextant un autre rendez-vous.