Éric Coquerel : "Emmanuel Macron veut gouverner manifestement seul"

publié le 03/07/2017 à 20:04

Quand la quasi-totalité des députés et des sénateurs étaient réunis en Congrès à Versailles pour assister au discours d’Emmanuel Macron, les députés communistes et de la France insoumise (FI) - ainsi que les centristes Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier - ont choisi de boycotter ce rassemblement en guise de protestation. "On a rien appris de spécial", se jusitfie ainsi le député FI Éric Coquerel, qui accuse Emmanuel Macron de vouloir "installer un régime hyper présidentialisé" ou encore "une espèce de monarchie aggravée".



"Emmanuel Macron veut gouverner manifestement seul", ajoute-t-il alors que le Premier ministre, présent au côté du gouvernement à Versailles, doit prononcer son discours de politique générale mardi 4 juillet à l’Assemblée nationale. Depuis la place de la République, aux côtés de l’ensemble des députés de la France insoumise, Éric Coquerel a également souligné que l’absence des Insoumis à l’Assemblée n’avait pas pour objet de les soustraire à leur travail de parlementaires : "pendant ce temps-là, nous avons travaillé aux amendements de la loi Travail qu’il fallait déposer avant 17h ce soir". "Nous avons déposé deux tiers des amendements, donc nous avons remplis notre rôle de parlementaires pour essayer de contrecarrer cette loi", poursuit le député de Seine-Saint-Denis.

"Nous comptons lutter mètre après mètre, que ce soit dans le mobilisation ou à l’Assemblée, pour que cette loi ne passe pas", prévient le député de la France insoumise. "Emmanuel Macron continue en pire la politique pratiquée depuis des années, qui consiste à déréguler le travail", assure-t-il.