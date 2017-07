publié le 03/07/2017 à 16:47

Après avoir boycotté le Congrès convoqué par Emmanuel Macron ce lundi, Jean-Luc Mélenchon et les députés de La France insoumise organisent un grand rassemblement à Paris, ce lundi à 18h, place de la République. Une manifestation pour dénoncer "la dérive pharaonique de la monarchie présidentielle".



"Certains voudront dénaturer le sens de notre cri d'alerte. Mais c'est un acte très politique. Un coup d'État social s'annonce avec la loi travail par ordonnances et un coup de force institutionnel avec ce Congrès", explique Jean-Luc Mélenchon dans une interview donnée au Journal du dimanche.

Notre seul moyen de protestation est de briser la chaîne du consentement. Jean-Luc Mélenchon





Élu président du groupe de la France insoumise à l'Assemblée, l'homme politique a promis d'incarner une "opposition globale et frontale".

Contre le coup de force de #Macron à #Versailles, rassemblement place de la #République lundi 3 juillet à 18h00 !

— La France insoumise (@FranceInsoumise) 30 juin 2017

Au micro d'Elisabeth Martichoux ce lundi, François de Rugy, président de l'Assemblée Nationale, a déploré l'attitude du groupe de La France Insoumise. "Comme vous le savez, il y a des oppositions. C'est une des particularités de l'Assemblée nationale élue il y a quelques semaines, il y a une majorité et des oppositions et dans ces oppositions, une partie a décidé de boycotter", explique-t-il rappelant que la principale opposition était bel et bien constituée par Les Républicains.



Le président de l'Assemblée nationale a appelé les parlementaires à mettre fin à "la campagne électorale" et appelle chacun à prendre ses responsabilités afin de permettre le fonctionnement normal des institutions.