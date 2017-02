"Envoyé Spécial" fait la lumière sur ces femmes prêtes au jihad

Longtemps, les femmes ont été considérées à tort comme des victimes du jihad. Un "Envoyé Spécial" diffusé sur France 2 dévoile des témoignages intimes de jeunes femmes tentées par la mort en martyre et casse cette croyance.

Image de l'"Envoyé Spécial", "Les soeurs, femmes cachées du jihad"

par Cécile De Sèze publié le 03/02/2017 à 13:44

C'est encore un sujet assez peu médiatisé sur le jihad. Le cas des femmes radicalisées a souvent été pris comme à part de la question terroriste qui touche notre société depuis plusieurs années, victime d'une espèce de logique "sexiste" qui consistait à penser qu'elles étaient forcément dans "une logique de soumission à la domination masculine", explique notamment David Thomson, auteur des Revenants, dans Grazia. Depuis août 2016 et l'attentat aux bonbonnes de gaz déjoué à Notre-Dame-de-Paris, le sujet a pris un tout autre visage et les femmes ne sont plus seulement considérées comme des victimes de leurs maris, frères ou autres influences masculines.



Un Envoyé Spécial, diffusé jeudi 2 février sur France 2 et disponible en replay, consacré à ces jeunes femmes désireuses de rejoindre les terres de l'État islamique (EI) auto-proclamé ou de mourir en martyre fait la lumière sur ce problème qui émerge à peine dans les mentalités. L'équipe de journalistes a réussi à infiltrer un réseau jihadiste français, notamment via les réseaux sociaux, en particulier Facebook, pour finalement échanger les véritables appels aux meurtres ou à la hijra (pour les jihadistes, il s'agit de l'émigration des musulmans vers la terre d'islam, considérée obligatoire) sur le réseau crypté Telegram.

Fragilité psychologique et désire de violences

Contrairement au film Le Ciel attendra, qui se penchait sur le cas de deux jeunes filles radicalisées qui auraient été sauvées par le programme de Dounia Bouzar, le documentaire Les Sœurs : les femmes cachées du djihad évite les clichés et les écueils sur les étapes de la radicalisation. Si l'équipe de journalistes, qui portent le niqab pour une infiltration réussie, parvient, au bout de mois et de mois d'enquête à récolter ces précieux témoignages, à d'abord entrer en contact via Facebook avec le milieu du jihad, l'Envoyé Spécial fait bien la part des choses entre les différentes personnes rencontrées. Chacune n'a pas eu le même mode de radicalisation. Tout ne passe pas par internet. Et comme le rappelle l'une d'entre elles, "l'islam ne s'apprend pas sur Facebook".



En revanche, la fragilité psychologique des candidates à la hijra ou au martyre est une donnée qui semble se retrouver dans la majorité des cas. Que ce soit les témoignages récoltés dans Les Revenants de David Thomson ou dans le documentaire, ces jeunes femmes ont souvent traversé une période psychologiquement troublantes. Certaines parlent même d'agressions sexuelles passées ou de sévices dans leurs familles. Via cette plongée dans l'islam radical, certaines entendent ainsi donner "un sens à la vie", ou plutôt à leur mort. Car pour elles, "mourir en martyre c'est entrer au paradis avec 70 personnes de notre entourage de notre choix, explique l'une d'entre elles dans le documentaire. Le plan, c'est de prendre des armes et tuer des gens."



La cause humanitaire est également à prendre en compte. Plusieurs jeunes filles rêvaient en effet de pouvoir aider leurs "frères" (désigne les musulmans, les musulmanes sont les "sœurs") dans une Syrie ensanglantée par la répression. Certaines se voient alors en train de monter un orphelinat sur place, d'autres s'imaginent en train de combattre au front. "Au départ, je voulais aller combattre, mais après j'aiderai...", confie l'une d'elles. Et la voix off de préciser que si al-Qaïda interdisait toujours aux femmes de faire des attentats, l'EI ne s'en prive pas désormais.

L'importante figure de Rachid Kassim

Mais sur place, Daesh cherche surtout à recruter des "'ventres' pour mettre en place la nouvelle génération, plus que des combattantes", explique Étienne Huver à RTL, l'un des journalistes qui ont travaillé pendant un an sur la question. Avant de se rendre sur place, les journalistes incognito sous leur niqab demandent des conseils à un homme que l'on retrouve lié à différents attentats en France, celui de Rachid Kassim. L'équipe d'Envoyé Spécial remonte rapidement jusqu'à lui à travers les profils Telegram.



Au premier échange vidéo, il s'assure de l'honnêteté des femmes en niqab en leur demandant simplement de tourner un peu l'ordinateur à gauche et à droite de façon à ce qu'il puisse voir ce qui l'entoure. Après ces quelques précautions prises, la conversation va tourner autour de ce qu'elle veut faire, c'est à dire choisir entre tuer en terre de kufr (ou "terre de mécréance") ou faire sa hijra. C'est seulement après ce choix que l'interlocuteur pourra l'aider, comme il lui explique. Rachid Kassim n'est pas un inconnu des services de renseignements. Il est soupçonné d'avoir participer de loin aux attentats de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray, et son nom apparaît également dans la tentative loupée du commandos des bonbonnes de gaz.



Le combattant jihadiste basé en Syrie s'assure ensuite que, si la jeune femme veut rejoindre Daesh en zone-irako-syrienne, il faut qu'elle soit un peu sportive afin de pouvoir traverser "le chemin assez physique pour passer la frontière". Il la prévient ensuite des "pratiques religieuses" commises sur place pour s'assurer qu'elle ne va pas être trop choquée, comme balancer des gens du toit, "mais tu vois, ils sont homosexuels", excuse-t-il. Certaines font le choix de perpétrer des attentats sur le territoire, comme ces deux jeunes filles de 15 et 17 ans arrêtées en août 2014 alors qu'elles prévoyaient une attaque à Lyon. L'une d'elle témoigne dans le documentaire, après avoir apparemment abandonné toute idéologie jihadiste. "Pour moi, ça m'a sauvé l'arrestation", concède-t-elle aujourd'hui, dans un souffle de soulagement.