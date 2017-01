"Comment vivre au temps du terrorisme", le guide de survie d'Alain Bauer

Le criminologue veut apprendre aux Français à se montrer résistants face aux attaques que subit l'Hexagone.

C'est un véritable guide de survie en milieu hostile. Dans Comment vivre au temps du terrorisme, Alain Bauer veut apprendre aux Français à se montrer résistants face aux attaques que subit l'Hexagone. "Je crois que le seul moyen de gérer sa peur, c'est de la comprendre et de l'expliquer", confie le criminologue, qui se défend de publier un ouvrage anxiogène. Selon lui, la France n'a pas généré d'habitudes particulières en matière de terrorisme.



Éviter de s'isoler avec des écouteurs, repérer les issues de secours dans un lieu public ou imaginer des scénarios de fuite sont autant de consignes à appliquer au quotidien. Au même titre que les directives à suivre dans un avion. "On le répète de manière systémique parce que justement, s'il se passait quelque chose, ça peut servir à sauver un maximum de vie", argue Alain Bauer.



L'ouvrage s'attache également à décrire le milieu de la lute contre le terrorisme, composé de trois corps de métier. Il faut d'abord collecter l'information, un domaine dans lequel la France s'est nettement améliorée. Il faut ensuite analyser, notre talon d'Achille même si peu à peu ce secteur se perfectionne. Enfin, vient l'action. Or, "il faut bien gérer ces trois métiers", conclut le criminologue.