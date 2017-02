INVITÉ RTL - Le journaliste Étienne Huver signe le reportage diffusé sur France 2 sur ces femmes qui rejoignent l'État islamique.



> Plongée glaçante dans l'univers des femmes de Daesh Crédit Image : AFP Crédit Média : Florence Cohen Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dans un documentaire glaçant, diffusé ce jeudi soir sur France 2, Étienne Huver a enquêté sur ces femmes qui rejoignent l'État islamique. Alors qui sont ces Françaises qui ont rejoint Daesh? Le journaliste a travaillé un an sur cette question. "Les femmes françaises qui rejoignent le groupe sont des centaines", révèle Étienne Huver et ce, bien qu'il soit de plus en plus difficile de rejoindre la zone irako-syrienne.



"Daesh cherche essentiellement des "ventres" pour mettre en place la nouvelle génération, plus que des combattantes", détaille le journaliste. Pour mener à bien son reportage, Étienne Huver et son équipe ont créé deux faux profils de jeunes filles pour rentrer en contact avec les recruteurs. "On a très bien vu qu'Internet est un point d'entrée essentiel pour les ralliements", pour beaucoup de ces femmes qui ne sont pas au départ religieuses ou alors non-musulmanes.



Au bout d'une quinzaine de jours, les recruteurs de l'État islamique mordent à l'hameçon. C'est comme cela que le journaliste et ces collègues remontent jusqu’à Rachid Kassim, un "cadre" de l'État islamique, soupçonné d'être responsable de l'attaque de Magnanville et de celle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une enquête à découvrir dans Envoyé Spécial ce jeudi soir sur France 2.