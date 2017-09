publié le 11/09/2017 à 08:21

Voilà cinq jours que les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été dévastées par le passage de l'ourgan Irma. Sur place, les secours et forces de l'ordre doivent faire face à de nombreuses scènes de violences et de pillages. Une conséquence d'une "défaillance de l'État" selon Éric Ciotti, invité sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, ce dimanche 10 septembre.





Le député a d'ailleurs annoncé son souhait de voir s'ouvrir "une commission d'enquête parlementaire" afin de "tirer toutes les conséquences pour que cela ne se reproduise plus".



Au micro de RTL, Annick Girardin a jugé que ces polémiques ne devaient pas être les principales préoccupations gouvernementales.



"La priorité à ce moment-là, c'est bien sûr le secours et la protection des personnes. Ce n'est pas celui qui a décidé d'aller voler du matériel pour le revendre ensuite. Bien sûr, il faut condamner les choses mais en même temps, nous avions des premiers secours à apporter, de l'eau à aller porter, de l'alimentation", a précisé la ministre des Outre-mer. Avant d'ajouter : "Aujourd'hui, la question de la sécurité est réglée. Alors, de grâce, arrêtons ces querelles de chiffres, nous verrons au fur et à mesure".

C'est ce que j'appelle de la politique politicienne Agnès Buzyn, ministre de la Santé Partager la citation





De son côté, Agnès Buzyn a, à son tour, dénoncé les accusations faites par l'opposition, en précisant que l'heure n'était pas à la polémique. "C'est ce que j'appelle de la politique politicienne, je tiens a ce que l'on revienne sur la chronologie de l’événement", a souligné la ministre de la Santé au micro de RTL, ce lundi 11 septembre.