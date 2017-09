et AFP

publié le 18/09/2017 à 23:52

Fortement éprouvées par le passage d'Irma, il y a une dizaine de jours, les Caraïbes se préparent désormais à l'arrivée d'un nouvel ouragan.

Simple tempête tropicale, "Maria" s'est rapidement renforcée jusqu'à passer en catégorie ouragan, ce dimanche 17 septembre.



Depuis, le phénomène météorologique n'a cessé de gagner en puissance. L'ouragan est désormais classé catégorie 4 sur une échelle 5. On parle alors d'ouragan "extrêmement violent". Ce dernier se dirige actuellement en direction des Caraïbes. La Guadeloupe et la Martinique devraient être les territoires les plus exposés au passage du cyclone.

Actuellement, le cyclone ne se situe qu'à une centaine de kilomètres des côtes martiniquaises. Face à cette menace grandissante, l'institut météorologique a placé l'île française en alerte "violette" cyclonique. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé. Il impose le confinement des populations. Seuls les secours et les forces de l'ordre sont autorisés à se déplacés. La Guadeloupe a quant à elle été placée en alerte "rouge". Son préfet a ordonné l'évacuation des habitants se trouvant dans des zones à risques.

Suivez l'évolution de la situation en direct :

23h45 - Le préfet de la région Guadeloupe a ordonné lundi l'évacuation des zones à risque de la région "a compter de ce lundi 18 septembre à 16H00", a annoncé un communiqué.



"À compter de ce lundi 18 septembre à 16h (heures locales), le préfet a pris un arrêté qui interdit à toute personne d'entrer et de séjourner dans des zones identifiées à risque pour chaque commune de l'archipel. Ces risques portent sur les inondations, les submersions et les glissements de terrain."

¿¿ #Maria #Guadeloupe : Le préfet ordonne l’évacuation des habitations situées dans les zones à risques ¿¿¿ pic.twitter.com/dB6qqhaQqB — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 18 septembre 2017

23h30 - L'ouragan Maria s'est renforcé lundi en catégorie 4 sur une échelle de 5, devenant "extrêmement dangereux" pour les Caraïbes placées en état d'alerte avant son arrivée imminente, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain. "L’œil et le cœur de l'ouragan devraient passer près de la Dominique dans les toutes prochaines heures", précise le NHC dans son bulletin prévisionnel de 21h00 GMT.