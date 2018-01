publié le 25/01/2018 à 06:39

Quinze départements situés dans le quart nord-est étaient mercredi en fin de journée en vigilance orange crues-inondations, autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône. Sont concernés par les risques de crues : l'Aube, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.





À Paris, la Seine continuait sa montée et était mercredi après-midi à plus de 5,20 m. Elle devrait atteindre un pic dans la nuit de vendredi à samedi, à des niveaux comparables à la crue de juin 2016 (6,10 m), peut-être un petit peu au dessus (6,20 m). Mais toujours très loin de la crue historique de 1910 (8,63 m).



Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris, fermé depuis mercredi, le restera au moins jusqu'au 31 janvier inclus en raison de la crue de la Seine, a annoncé la SNCF. Les gares de Paris intra muros du RER C - Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, et Boulainvilliers - resteront fermées au moins jusqu'au 31 janvier.

Météo France a placé 19 départements en vigilance orange, jeudi 25 janvier Crédit : Météo France

4 départements en vigilance "neige-verglas"

Le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal sont pour leur part en alerte neige et verglas. Selon Météo France, "vers minuit la neige tombe plus bas vers 1.000 m sur le Massif central, s'étendant progressivement à toute l'Auvergne, le département de la Loire et les Monts du Lyonnais. Les chutes de neige vont s'abaisser rapidement durant les heures suivantes jusqu'à environ 400 m. Elles se poursuivront ainsi pour la journée de vendredi sur une grande moitié est du Massif central."