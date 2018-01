publié le 24/01/2018 à 06:51

De la Normandie à la région parisienne en passant par la région Rhône-Alpes. 23 départements sont toujours placés en vigilance orange "inondation". Les niveaux de certains fleuves comme la Seine continuent de monter dangereusement, privant Paris et sa banlieue de RER C.





"Des cumuls de pluies sont prévus jusqu'à mercredi soir. Les crues en cours vont donc poursuivre leur propagation durant les prochains jours en générant d'importants débordements sur de nombreux cours d'eau du nord et de l'est du pays", annonce Vigicrues, dans son dernier bulletin publié mercredi matin. "Une nouvelle perturbation" est attendue pour jeudi "avec des pluies qui devraient se renforcer en traversant le pays d'ouest en est", selon Vigicrues.



Au total, 23 départements du Sud-Est, de l'Est, de Normandie et de l'Île-de-France étaient mercredi matin en vigilance orange pour risques de crues et d'inondations : l'Isère (38), le Rhône (69), la Loire (42), le Jura (39), le Doubs (25), les Vosges (88), la Haute-Saône (70), la Meuse (55), la Haute-Marne (52), l'Aube (10), l'Yonne (89), la Nièvre (58), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), et le Val-d'Oise (95), Paris et la petite couronne (75), l'Oise (60), l'Eure (27), la Seine-Maritime (76) et le Lot-et-Garonne (47).

Météo France maintient 23 départements en vigilance orange, mercredi 24 janvier Crédit : Météo France

Météo France appelle dès lors à la prudence face à ces fortes pluies qui perdurent. Certaines mesures de précaution sont à prendre. "Dans la mesure du possible, restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les départements concernés (...) Respectez en particulier les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée", peut-on lire sur le site.