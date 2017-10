Drôme : un tracteur percute un bus scolaire, 14 adolescents blessés

et AFP

publié le 18/10/2017 à 22:23

Quatorze blessés, dont un entre la vie et la mort. C'est le bilan de l'accident survenu sur une route de la Drôme, ce mercredi 18 octobre peu après midi. Un tracteur, sortant d'un champs, a percuté un bus scolaire qui transportait 34 collégiens d'Olivier-de-Serres, établissement de la commune de Cléon-d'Andran (Drôme). Le véhicule est sorti d'un chemin "de manière inattendue avec son outil agricole levé", explique à l'AFP le secrétaire général de la préfecture, Frédéric Loiseau, confirmant une information de la presse locale.



C'est son transpalette chargé de caisses d'ail qui aurait heurté le car, d'après France Bleu Drôme-Ardèche. Le bus a été percuté sur le côté et plusieurs vitres ont été brisées. Une fillette de 11 ans a été grièvement blessée : son pronostic vital est engagé et elle a été héliportée vers un hôpital lyonnais, selon cette même source. Treize autres enfants sont blessés, les autres sont indemnes.

D'après le journal local, Le Dauphiné Libéré, les gendarmes ont procédé à des tests d'alcoolémie et de produits stupéfiants sur le conducteur, âgé de 59 ans et sur le conducteur du bus : "Tous se sont révélés négatifs". Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La préfecture de la Drôme a déclenché le plan d'urgence de secours aux nombreuses victimes Novi.