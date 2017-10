publié le 18/10/2017 à 04:21

Une famille de Longueil-Sainte-Marie, petite commune paisible de 2.000 âmes située dans les Hauts-de-France, a causé beaucoup de soucis aux gendarmes. Les agents se sont rendus une première fois dans leur foyer dans la nuit du 14 au 15 octobre pour tenter de raisonner le fils qui menaçait de frapper ses parents. Visiblement, cette première visite n'aura pas suffi à calmer les esprits.



Quelques heures plus tard, les gendarmes se rendent à nouveau sur place. Cette fois-ci, le jeune homme de 23 ans a mis ses menaces à exécution. Il a en effet roué de coups son père, d'abord à l'aide d'un bâton, avant de se servir... d'une serpe artisanale, rapportent nos confrères du Parisien. Le père de famille s'en est sorti avec des blessures à la tête.

Aux juges devant lesquels il comparaissait, le toxicomane a expliqué son geste par des violences subies par lui et sa mère. Le père l'aurait également menacé avec une binette, un outil agricole comportant un fer relié à un manche. Les magistrats n'ont semble-t-il pas été émus par les justifications du prévenu, qui a été écopé de six mois de prison avec sursis et l'obligation de soigner sa dépendance aux stupéfiants, faute de quoi il irait directement en prison.