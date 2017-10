publié le 18/10/2017 à 12:50

C'est une histoire digne d'un gag de dessin-animé. Dans les colonnes du Canard Enchaîné daté du 18 octobre, le lecteur apprend qu'une rixe a éclaté dans une boîte de nuit de Calais dans la soirée du vendredi 13 octobre. Jusque-là, rien de très extravagant. Sauf quand l'on apprend que cette bagarre a éclaté entre des CRS et des policiers de la brigade anti-criminalité.



Le journal satirique rapporte qu'une quinzaine de CRS s'en sont d'abord pris à des fêtards de la discothèque qui se nomme No Comment. Ces derniers ont réagi en appelant la police à la rescousse. C'est la BAC qui a débarqué, mais les CRS ne se sont pas laissés abattre. "Ils leur ont foncé dans le lard, dérobant une matraque au passage", rapporte l'hebdomadaire.

Quand vous aurez des problèmes avec des migrants, on fera comme si on n'entendait pas les appels Les CRS à la BAC Partager la citation





Clou du papier, cette menace de la part des CRS à la BAC : "Quand vous aurez des problèmes avec des migrants, on ne viendra pas vous sauver, on fera comme si on n'entendait pas les appels sur les ondes radio."

D'après le Canard, après être rentrés à leur hôtel - sans un des leurs qui a passé sa nuit en cellule de dégrisement - ils ont continué à se battre, mais entre eux. Le journal précise qu'il s'agit de la compagnie 58 basée à Perpignan et qui s'était déjà rendue célèbre en emboutissant la voiture du capitaine du commissariat en sortant de boîte de nuit, "avant de prendre la fuite", précise l'article.