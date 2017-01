Les gendarmes ont mis en place un large dispositif de sécurité en gare de Valence TGV après avoir reçu une alerte. Le "suspect" était en fait un enfant de 12 ans doté d'un jouet.

Scènes de panique samedi 31 décembre, jour du réveillon du Nouvel an, dans un train. Vers 21h, les gendarmes de la brigade de Romans, dans la Drôme, sont informés par téléphone de la présence d'un individu armé à bord d'un TGV, rapporte Le Dauphiné Libéré. C'est une passagère qui a donné l'alerte. État d'urgence oblige et par crainte d'un nouvel acte terroriste, les forces de l'ordre mettent alors en place un large dispositif à la gare de Valence-TGV pour interpeller le suspect.



Une dizaine de gendarmes de la compagnie de Romans ainsi que des agents de la sûreté ferroviaire débarquent alors sur le quai de la gare. Un déploiement qui a impressionné les voyageurs. Mais une fois à l'intérieur du TGV, stupéfaction pour les militaires : l'individu signalé est un enfant de 12 ans. Il possède bien une arme, mais celle-ci n'est que factice. Le garçon voyageait seul et s'amusait en fait avec un jouet, rapporte LeDauphiné.



Après une belle frayeur, en particulier pour le garçon considéré un instant comme un danger public, le TGV a finalement pu poursuivre son chemin, avec quelques minutes de retard.